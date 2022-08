Meteo, dopo il caldo arrivano piogge e tornado: allerta in tre regioni

Dopo il gran caldo delle ultime settimane sono in arrivo forti piogge e nubifragi. Secondo le previsioni meteo, a partire dalla giornata di sabato nel Nord dell'Italia sono previsti temporali e grandinate con un alto rischio anche di tornado. Le zone più a rischio saranno la Lombardia tra Milano Bergamo e Lodi -Cremona, il Mantovano e il Veronese, poi nella notte tra sabato e domenica i fenomeni si estenderanno al Triveneto e pure all’Emilia Romagna.

Le infiltrazioni di aria fredda in quota, provenienti dal nord Atlantico, determineranno tra oggi e domani spiccata instabilità atmosferica con rovesci e temporali sparsi che interesseranno in generale i settori alpini e, in particolare nella giornata di domani, anche le aree pianeggianti ad essi adiacenti. Le temperature subiranno in generale una diminuzione ma sulle regioni interessate ma il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

Il flusso di correnti più fresche proseguirà anche nei giorni successivi dando via a una condizione atmosferica generale più instabile. Nel corso della settimana successiva il maltempo si sposterà dalle regioni del Nord al Centro e anche al Sud, dove sono attesi tra Martedì 9 e Mercoledì 10 rovesci temporaleschi anche di forte intensità dapprima sulle zone interne, in estensione poi fin verso le coste.

Nella seconda parte della settimana, è previsto il rinforzo dell'alta pressione che porterà nuovamente stabilità su tutto il paese con giornate più soleggiate. Secondo gli esperti però tale stabilità potrebbe tradursi con un nuovo aumento delle temperature.

Ultimo aggiornamento: Sabato 6 Agosto 2022, 09:10

