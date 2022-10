Meteo, continua l'ottobrata: clima estivo per tutta la settimana. Ma nel weekend cambia tutto

Continua su tutta l'Italia l'ottobrata. Con la persistenza dell'anticiclone in tutta Italia resta un clima caldo con sole e stabilità meteo. In pratica le temperature saranno oltre la media soprattutto al Centro-Nord, e con punte localmente superiori ai 30°C, come già avvenuto anche in Valle d'Aosta, Calabria, Sicilia e Sardegna. Questa situazione però non durerà a lungo.

Meteo, nel weekend cambia tutto

Per tutta la settimana resterà il bel tempo, ma non ovunque. Al Nord-Est sono attese delle nubi basse al mattino e da giovedì anche delle nebbie in Val Padana, sulle Isole Maggiori non sono esclusi locali addensamenti nuvolosi. Il contesto soleggiato vedrà infine delle sottili velature solcare a tratti il cielo. Sul settore meridionale, in particolare lungo il versante adriatico, potremo invece percepire timide rinfrescate dai Balcani.

Se, in linea di massima, su gran parte del territorio ci sarà sole e caldo per tutta la settimana, la situazione potrebbe cambiare già da sabato. Nel corso del weekend ci sarà un primo cedimento della struttura anticiclonica sotto la spinta di un vortice ciclonico in discesa dal Nord Europa che, con l'inizio della prossima settimana, potrebbe riportare nuovamente l'Autunno con temperature decisamente meno miti.

Ultimo aggiornamento: Martedì 4 Ottobre 2022, 15:40

