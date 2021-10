Meteo, continua il maltempo a Nord e scatta l'allerta rossa su più regioni: ecco quali

Il maltempo ha causato già molti disagi in Liguria. Le forti piogge previste su gran parte del Nordovest sono arrivate e in diverse regioni è scattata l'allerta rossa da parte della protezione civile. La situazione in queste ore, infatti, resta critica non solo in Liguria ma anche in Piemonte e in Lombardia occidentale.

Scuole chiuse, così come musei e altri luoghi pubblici in Liguria, ma la situazione è critica anche nellaa zona dell’Alessandrino, dove si registrano rallentamenti sull’autostrada A26 in direzione Liguria, a causa del fango che ha raggiunto la carreggiata. Maltempo presente ma meno intenso su Lombardia e Friuli dove si sta assistendo anche a un alternarsi di piogge e schiarite.

Resta alta l'allerta per le prossime ore per i nubifragi. Il maltempo è destinato a peggiorare tra il pomeriggio e la serata. Temporali e grandine continueranno a colpire la Liguria, il Piemonte, l'alta Lombardia, il Triveneto e molte aree della Toscana. La situazione meteo peggiorerà però anche su Umbria, Lazio e verso sera pure su alcuni tratti della Campania. Il Sud e il comparto adriatico godranno invece del bel tempo.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Ottobre 2021, 14:28

