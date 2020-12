Meteo, notte del veglione e Capodanno con pioggia, freddo e neve. Ecco cosa succede

Dal primo giorno dell'anno l'Italia verrà raggiunta da un vortice ciclonico che piloterà un'intensa perturbazione atlantica. Il fronte perturbato, alimentato da aria fredda polare e sospinto da venti di Libeccio e Scirocco, impatterà dapprima sulle regioni settentrionali e tirreniche e da sabato sul resto d'Italia. Le temperature ancora molto basse al Nordovest favoriranno la caduta della neve ancora in pianura, come sul Piemonte e sulla Lombardia, ma i fiocchi potrebbero imbiancare nuovamente anche le coste liguri del savonese grazie alla Tramontana scura. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che il giorno di San Silvestro vedrà nel pomeriggio l’avanzare di una perturbazione con piogge o locali temporali sulla Toscana settentrionale, altre piogge continueranno a bagnare le coste campane e quelle calabresi tirreniche.

A Capodanno la perturbazione investirà rapidamente tutto il Nord, la Toscana, il Lazio e la Sardegna occidentale. Nevicate diffuse su tutto il Piemonte, su gran parte della Lombardia, sul piacentino, sul parmense, sui rilievi liguri a bassissima quota, fioccate possibili fin sulle coste del savonese, miste a pioggia su vicentino e veronese. Neve copiosa sull’arco alpino e piogge sul resto delle regioni interessate. Sabato 2 il maltempo colpirà anche il Sud, soprattutto Campania, Sicilia orientale e settori ionici, solo in serata anche la Puglia. Continuerà a nevicare sul Piemonte e su tutto l’arco alpino e inoltre sulla dorsale appenninica (sopra i 1000m). Domenica 3 la perturbazione abbandonerà lentamente l’Italia, ma pioverà ancora sul Triveneto e su gran parte del Centro-Sud. Non ci sono buone notizie neppure per la prossima settimana, il giorno peggiore sarà quello dell’Epifania.

NEL DETTAGLIO

Giovedì 31. Al nord: nubi sparse o cielo a tratti coperto. Al centro: prima bel tempo, poi peggiora in Toscana. Al sud: piogge su Campania e Calabria tirrenica, sole altrove.

Venerdì 1 gennaio. Al nord: maltempo diffuso, neve in pianura al Nordovest. Al centro: maltempo su Toscana, Lazio e Sardegna occidentale. Al sud: peggiora sulla Campania settentrionale, sole altrove.

Sabato 2. Al nord: piogge ovunque, ancora neve in Piemonte. Al centro: maltempo su molte regioni, meno su coste adriatiche. Al sud: piogge un po’ ovunque, meno su Sicilia e Gargano.

Domenica con tempo instabile sul Triveneto e al Centro-Sud.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 31 Dicembre 2020, 10:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA