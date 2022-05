Meteo, arriva il caldo record: Scipione porta le temperature oltre i 40°C

Meteo, la fine di maggio e l'inizio di giugno contraddistinti da caldo record in tutta Italia. L'anticiclone africano Scipione, infatti, raggiungerà nelle prossime ore il Sud per poi salire verso Nord, portando le temperature oltre i 40°C.

Il nuovo anticiclone africano sarà molto più potente di Hannibal, che a maggio aveva portato temperature anomale e un caldo assolutamente fuori stagione. Previsto caldo record, specialmente al Sud, sulle isole maggiori e al Centro. In media, in tutta Italia, nei prossimi giorni le temperature raggiungeranno anche i 10°C in più rispetto alle medie stagionali. Al Nord, comunque, non è escluso che possano arrivare delle precipitazioni. E secondo le previsioni, il caldo record che porterà Scipione non sarà destinato a durare come quello portato dall'altro anticiclone africano: entro una settimana, le temperature scenderanno fino a raggiungere la media stagionale.

Meteo, le previsioni per martedì 31 maggio

Nord Italia Avvio instabile tra Alpi e pedemontane del nordovest; locali piovaschi anche in pianura. Migliora dal pomeriggio con ampie schiarite, salvo locali fenomeni in Romagna e basso Veneto. Temperature in lieve aumento, massime tra 23 e 27.

Centro Italia Stabile, ma con cielo a tratti offuscato da nubi alte e stratificate. Temperature in aumento, massime tra 27 e 31.

Sud Italia Tempo stabile con sole alternato a locali velature o stratificazioni a tratti più compatte. Temperature in aumento con massime comprese tra 29 e 32.

Meteo, le previsioni per mercoledì 1 giugno

Nord Italia Giornata in prevalenza stabile e soleggiata salvo maggiore variabilità diurna sui rilievi alpini e prealpini con qualche acquazzone e temporale. Temperature in aumento, massime comprese tra 28 e 30.

Centro Italia Anticiclone in rinforzo garanzia di una giornata stabile e generalmente soleggiata su tutte le regioni. Temperature in rialzo, massime tra 27 e 31.

Sud Italia L'alta pressione nord africana garantisce condizioni di stabilità e bel tempo su tutti i settori. Temperature stabili con massime comprese tra 28 e 32.

Meteo, le previsioni per giovedì 2 giugno

Nord Italia L'anticiclone africano garantisce condizioni stabili e soleggiate quasi ovunque, tra pomeriggio e sera isolati rovesci e temporali sulle Alpi di confine. Temperature in aumento, massime comprese tra 29 e 32.

Centro Italia Anticiclone ben saldo con tempo soleggiato e caldo su tutte le regioni in particolare a ovest. Temperature in aumento, massime tra 31 e 35.

Sud Italia L'alta pressione nord africana non demorde, condizioni di tempo soleggiato e caldo ovunque. Temperature in aumento con massime comprese tra 30 e 34.

Meteo, le previsioni per venerdì 3 giugno

Nord Italia Soleggiato su tutte le regioni. Tra pomeriggio e sera, nuvolosità in aumento con rovesci e temporali su Alpi in sconfinamento verso le alte pianure. Temperature stabili, massime tra 28 e 30.

Centro Italia Sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni; da segnalare il transito di nubi stratificate durante le ore diurne. Temperature in lieve aumento, massime tra 32 e 36.

Sud Italia Sereno su tutto il territorio, fatta eccezione per qualche nube in Appennino nelle ore diurne. Temperature in aumento, massime tra 32 e 35.

Meteo, le previsioni per sabato 4 giugno

Nord Italia Al nord ovest: Nubi sparse con ampie schiarite. Al nord est: Nubi sparse con ampie schiarite.

Centro Italia Sul tirreno: Nubi sparse con ampie schiarite. Sull'adriatico: Nubi sparse con ampie schiarite.

Sud Italia Sul tirreno: Coperto con pioggia debole sulla dorsale calabra, Nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sull'adriatico: Nubi sparse con ampie schiarite. Sulle isole maggiori: Nubi sparse con ampie schiarite su interne sarde, Sereno altrove.

Meteo, le previsioni per domenica 5 giugno

Nord Italia Al nord ovest: Sereno in riviera ligure, Piogge di forte intensita' sulle pianure lombardo piemontesi, Coperto con pioggia moderata sulle Alpi occidentali, Coperto con pioggia debole sulle Alpi centrali. Al nord est: Coperto con pioggia debole sulle pianure venete e sulle Dolomiti, Nubi sparse con ampie schiarite altrove.

Centro Italia Sul tirreno: Nubi sparse con ampie schiarite. Sull'adriatico: Sereno sul Gran Sasso, Nubi sparse con ampie schiarite altrove.

Sud Italia Sul tirreno: Nubi sparse con ampie schiarite sulle subappenniniche e sulla dorsale campana, Sereno altrove. Sull'adriatico: Nubi sparse con ampie schiarite sul litorale ionico e sulla dorsale molisana, Sereno altrove. Sulle isole maggiori: Nubi sparse con ampie schiarite altrove.

