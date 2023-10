Meteo, il caldo ha i giorni contati: arriva il freddo con pioggia e neve anche a bassa quota. Ecco da quando

di Redazione web

Ciclone atlantico in arrivo. L’anticiclone africano continuera a proteggere il nostro Paese ancora per quasi una settimana. Dopo di che irrompera l’autunno con piogge battenti, temporali e un clima sicuramente meno caldo. Antonio Sano, fondatore del sito www.iLMeteo.it non ha piu dubbi. Ma fino a venerdi 13 tutta l’Italia si trovera ancora sotto la cappa estiva dell’anticiclone. Il bel tempo sara assicurato da un cielo in prevalenza sereno su gran parte delle regioni. Soltanto sulla Liguria, sull’alta Toscana e lungo le coste di Veneto e Friuli Venezia Giulia la nuvolosita potra essere piu presente, soprattutto al mattino. Non mancheranno inoltre locali foschie o temporanei banchi di nebbia nelle primissime ore del mattino, soprattutto sulle pianure del Triveneto. E farà ancora caldo.

Quando arrivano le piogge

La data dell’arrivo delle piogge e segnata: tra sabato 14 e domenica 15 l’anticiclone africano abbandonera gradualmente l’Italia. Fino ad allora pero continuera a mietere caldo e bel tempo praticamente su tutte le regioni. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Europeo prospettano un radicale cambio della circolazione atmosferica in Europa. Le correnti atlantiche si faranno via via piu intense e abbassandosi di latitudine cacceranno via l’anticiclone africano. L’ingresso delle correnti sul Mar Mediterraneo, ancora troppo caldo, favorira la genesi di un ciclone che provochera un’intensa fase di maltempo su molte regioni italiane. Tornera la pioggia, probabilmente la neve a quote prossime ai 2000 metri, ma soprattutto arrivera il fresco autunnale con un sensibile abbassamento delle temperature, anche di 10 gradi rispetto a questi giorni. Irrompe l’autunno. I temporali

Il fiume

Po con picchi di 30-32 gradi e disponibilità d'acqua in calo, anche se comunque in linea coi valori del periodo, insomma in un quadro da fine estate nonostante l'autunno inoltrato.

Dove colpirà

Secondo gli ultimi aggiornamenti sussistono le potenzialità per fenomeni intensi: il pericolo più grosso, con questo genere di configurazioni, è quello della stazionarietà dei temporali che, nella fattispecie, potrebbero insistere per diverse ore sulle medesime zone, diciamo almeno fino alla giornata di Mercoledì 18. Maggiormente a rischio saranno la Liguria e tutte le regioni tirreniche: Toscana, Lazio, Campania, Calabria dove non escludiamo la possibilità di improvvise alluvioni lampo. Ma le piogge e i temporali questa volta coinvolgeranno anche il resto dell'Italia, per quello che si prefigura come il primo vero peggioramento di stampo autunnale dopo un lunghissimo prolungamento dell'Estate.

Ultimo aggiornamento: Martedì 10 Ottobre 2023, 19:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA