Caldo, nuova ondata in tutta Italia: «Punte di 43° al Nord». Temperature fino a 16 gradi sopra la media

La tregua al caldo sta per finire. Nelle prossime ore è in arrivo una nuova ondata di calore che porterà nuovamente temperature record in tutta Italia. Sullo Stivale sono previste temperature che supereranno di 16 gradi la media stagionale. Un caldo eccezionale che sta già colpendo il Nord Europa e che arriverà anche in Italia.

Il caldo torrido arriva fino al Regno Unito. L'allarme choc: «Ucciderà centinaia di persone»

La bolla rovente della Normandia dovrebbe infatti espandersi verso Germania, regioni alpine e poi verso il nostro settentrione: anche sulla Pianura Padana si rischierebbero i 42-43°. Già da Mercoledì 13 registreremo i primi segnali di un cambiamento. La pressione delle Azzorre abbandonerà l'Italia e inizieranno ad aumentare le temperature al Nord. Tra Giovedì 14 e Venerdì 15 ecco che l'anticiclone africano inizierà il suo inesorabile allungamento verso l'Italia.

Le temperature sono attese in progressivo aumento, soprattutto al Nord e al Centro. La giornata più calda sarà quella di Venerdì quando diverse città toccheranno i 37-38 gradi. Il prossimo fine settimana sarà all'insegna del caldo eccessivo in tutta Italia, un caldo che potrebbe persistere per tutta la settimana successiva che potrebbe diventare a pieno titolo la più calda di tutta l'estate 2022.

