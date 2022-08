di Redazione web

Meteo, in Italia torna una bolla di calore anomalo con temperature che sfioreranno i 40 gradi. Sono 2 domani e 3 giovedì le città contrassegnate con il bollino rosso dal bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute, che indica il massimo livello di rischio caldo per tutta la popolazione, non solo per i più fragili. Ventisette i centri urbani presi in considerazione dal ministero. Se oggi l'unico bollino rosso è Palermo, domani si aggiungerà Perugia e dopodomani Bolzano. Pochi anche i centri urbani con bollino arancione (rischio salute solo per i più fragili): oggi sono Bolzano e Perugia, domani Bolzano e Brescia e giovedì solo Brescia.

CALDO: DOMANI 2 CENTRI URBANI DA BOLLINO ROSSO, GIOVEDÌ 3

I bollini rossi potrebbero aumentare con la nuova ondata di calore prevista dai meteorologi. «La massa d'aria molto calda associata al nuovo rinforzo dell'anticiclone Nord-africano, già a metà settimana - spiegano a Meteo Expert - riporterà le temperature massime verso valori diffusamente intorno ai 35 gradi e con punte prossime ai 38 nelle zone interne». Valori più contenuti, mitigati dalle brezze marine, si registreranno lungo le coste. L'ondata di caldo si attenuerà da domenica, in modo più evidente al Nord.

Nel suo bollettino sulle ondate di calore, il ministero della Salute fornisce alcuni consigli per 'vincere' il caldo: evitare di esporsi al sole nelle ore più calde della giornata, evitare le zone trafficate, uscire nelle ore più fresche, assicurare un adeguato ricambio d'aria e usare correttamente il condizionatore, mangiare leggero, consultare il medico sulle terapie farmacologiche sono alcuni dei suggerimenti.

Meteo, torna il caldo "anomalo": inizio di agosto con temperature record, le città con il bollino rosso https://t.co/WbKlDSpZYU — Leggo (@leggoit) August 2, 2022

Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Agosto 2022, 17:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA