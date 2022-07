Caldo, arriva l'anticiclone africano «Apocalisse4800»: temperature record in tutta Italia

Manca soltanto un mese a Ferragosto ma il caldo torrido è già abbondantemente arrivato. Dal 10 Maggio, 5 ondate di caldo africano hanno raggiunto l'Italia non lasciando tregua ai cittadini. E dalle ultime previsioni meteo, arriverà a breve la sesta ondata di caldo: si tratta di Apocalisse4800, il nuovo anticiclone che prende il nome dall’eccezionale caldo presente anche in quota, sulle nostre montagne.

Come riporta 3Bmeteo.com, le prossime saranno giornate roventi con l'anticiclone africano esteso da Marocco, Algeria e Tunisia verso l'Europa mediterranea, in prevalenza stabili e soleggiate anche oltre il weekend. Nonostante siano previste anche brevi precipitazioni, le temperature e il caldo afoso dominerà su tutto il Paese, in particolare sulle regioni settentrionali.

VENERDI' - Qualche rovescio o temporale è atteso dal pomeriggio sulle Alpi orientali ed in particolare su Trentino, Alto Adige, Cadore, Prealpi venete, Carnia e Giulia, localmente forti e con fenomeni che nella notte potranno sconfinare all'alta pianura veneta, a quella friulana e a tratti fino alla costa dell'Adriatico settentrionale, per poi esaurirsi.

SABATO - Dal pomeriggio qualche rovescio o temporale potrà nuovamente formarsi sul settore dolomitico tra Trentino, Alto Adige, Cadore, Carnia, Giulia e localmente sulle Prealpi orientali, con alcuni sconfinamenti serali ad alto Veneziano e pianura friulana, in esaurimento entro la notte.

DOMENICA - Possibilità di isolati fenomeni nel pomeriggio su Alpi Marittime, Prealpi venete, Appennino tosco-emiliano occidentale, dorsale laziale-abruzzese e calabrese, in rapido esaurimento serale.

