Meteo, caldo africano nel weekend: punte di 40° nelle città

I meterologi ed i siti specializzati si affannano nell'affermare che il caldo africano arriverà davvero. È confermato infatti l'arrivo di un anticiclone che interesserà soprattutto il Centro-Sud Italia, portando un'ondata di calore che raggiungerà il suo picco entro la giornata di domani.Edoardo Ferrara, esperto in previsioni di 3bmeteo.com, precisa che sono «previste punte di 33-35 gradi sulle aree interne del Centro, 34-36 gradi al Sud, fino a punta massime di 38-40 gradi sulle due isole maggiori, specie la Sicilia». Quelli del Centro Epson meteo aggiungono però che nel pomeriggio di oggi ci sarà «instabilità in accentuazione su Alpi lombarde e Nordest, con rovesci e temporali che potranno raggiungere anche le coste venete e il Friuli».Insomma al Nord il caldo sarà più contenuto (ma senza dimentare che è sempre estate) con massime che si porteranno poco sopra i 30 gradi. Punte di 33-34 gradi potranno comunque verificarsi tra bassa Lombardia, basso Veneto ed Emilia Romagna nella giornata di sabato.Tra le città più calde Bologna, Firenze, Arezzo, Terni, Perugia, Roma, Frosinone, Benevento, Caserta, Cosenza, Caltanissetta, Nuoro. Le coste, anche grazie alla brezza marina, saranno più ventilate ma stavolta verranno aggredite dall'umidità, che accentua la sensazione di afa, con temperature percepite superiori a quelle reali. Anche le minime notturne saranno così in aumento, specie nei grandi centri urbani. Domenica si annunciano rovesci che dalle Alpi si porteranno verso le pianure a fine giornata.Per la prossima settimana, gli esperti indicano il ritiro dell'anticiclone e una nuova ondata temporalesca. Sarà il preludio ad un nuovo peggioramento con rovesci e temporali anche forti, che dal Nord marceranno verso il Centro e marginalmente il Sud.riproduzione riservata ®