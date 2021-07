Meteo, torna il caldo africano su tutta l'Italia: ecco le aree più roventi

Torna il caldo africano in tutta Italia. Dopo la breve parentesi di maltempo che ha portato a un considerevole abbassamento delle temperature su tutto lo Stivale arriva il caldo con l'alta pressione sub-tropicale che nei prossimi giorni farà tornare giornate ampiamente soleggiate e riporterà le temperature a livelli decisamente estivi.

Le temperature saliranno ma in alcune aree resterà una variabilità che potrebbe continuare a portare rovesci pomeridiani soprattutto al Nord nel settore Alpino e Prealpino. Si tratterà tuttavia di piccoli disturbi in un contesto meteorologico votato alla quasi totale stabilità atmosferica.

In generale per tutta la settimana il tempo si manterrà stabile ma non sono previste temperature alte come quelle delle scorse settimane sebbene le giornate saranno soleggiate. I valori maggiori si risconteranno al Centro-Nord e sulla Sardegna, dove il caldo risulterà molto fastidioso soprattutto per l'aumento del fenomeno dell'afa.

