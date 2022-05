Meteo, le previsioni: caldo africano e temperature fino a 30° per tutta la settimana. Ecco dove

Se questi giorni sono stati caratterizzati da un abbassamento di temperature e piogge un po' in tutta Italia le cose stanno per cambiare: arriva il caldo. Nei prossimi giorni infatti arriverà il primo vero caldo africano che abbraccierà tutta la Penisola. Sta andando verso l'esaurimento l'azione del vortice ciclonico che nel weekend appena conclusosi ha provocato una forte instabilità e diversi temporali su buona parte dell'Italia. Contemporaneamente, da Ovest sta per raggiungere l'Italia un vasto campo di alta pressione con origine subtropicale destinato non solo a riportare il bel tempo praticamente ovunque, ma anche responsabile di un deciso aumento delle temperature, che si porteranno su livelli quasi estivi. Prepariamoci dunque a un radicale cambio del meteo climatico, sia pure non uniforme, come tempistiche, su tutto il territorio del Belpaese. Già entro la metà della settimana al Nord potranno infatti toccarsi i primi picchi di 28/30°C, poi nei giorni successivi anche su parte del Centro-Sud. Secondo i meteorologi di 3bmeteo le previsioni per tutta la settimana saranno queste:

Meteo, arriva il caldo africano: ecco dove

Temperature martedì. Aumento delle temperature su tutta Italia rispetto alle 24 ore precedenti con i valori più elevati che verranno raggiunti al Centro-Nord. Attese punte di 25/27°C al Nord e sulle zone interne dell'alto Tirreno, mentre Sicilia e Calabria risulteranno le regioni più fresche, con massime poco superiori ai 20°C.

Temperature mercoledì. Ulteriore aumento delle temperature su tutta Italia e massime localmente fino a 28/30°C sulla Val Padana, leggermente inferiori sulle regioni tirreniche centro-settentrionali. I valori più bassi attesi ancora una volta in Sicilia, seppur in aumento rispetto a martedì, non oltre i 24°C.

Temperature giovedì. Si potrà guadagnare ancora qualche grado un po' su tutta Italia con valori fino a 28/30°C sulla bassa Pianura Padana e regioni centrali tirreniche, poco inferiori sulle regioni adriatiche. I valori meno elevati si raggiungeranno invece sulle regioni del basso Tirreno, seppur con clima più che gradevole. Tedenza dei giorni successivi. Continueranno ad aumentare le temperature soprattutto al Centro-Sud venerdì e nel prossimo weekend, con punte ormai prossime ai 30°C anche su queste regioni. Possibile invece un lieve calo termico al Nord per l'ingresso di correnti leggermente più instabili.

Se tutto verrà confermato questo contesto di calda stabilità atmosferica ci accompagnerà praticamente per tutto il resto della settimana, con temperature attese in aumento anche sulle regioni meridionali.

Rischio temporali nelle Alpi

Da tenere d'occhio solamente una massa d'aria più fresca in potenziale discesa dal nord Europa e che potrebbe accarezzare, tra Sabato 14 e Domenica 15, le nostre aree alpine e prealpine, specie quelle del Triveneto, provocando anche dei temporali in possibile estensione alle circostanti pianure.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 9 Maggio 2022, 20:04

