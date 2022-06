Meteo, il caldo africano non si ferma: «Picchi di 43-45 gradi e notti tropicali». LE PREVISIONI

Gli effetti del cambiamento climatico si manifestano con un'ondata di calore estrema, tra temperature altissime per il mese di giugno e una siccità inarrestabile. Lo confermano anche le previsioni meteo per i prossimi giorni.

Meteo, caldo record e notti tropicali

Gli effetti dell'anticiclone Caronte si manifesteranno in modo evidente nelle prossime ore e giorni. Da oggi, per almeno una settimana, le temperature saliranno e sfioreranno mediamente i 40°C. Nella giornata di domani, con il solstizio d'estate, si batteranno i record di temperature massime che resistevano addirittura dall'estate infuocata del 2003. Previsti picchi spaventosi, come i 44-45°C di Riola Sardo (Oristano) tra domani e dopodomani, i 45°C di Scandale (Crotone) nella giornata di giovedì e i 43°C di Vallelunga Pratameno (Caltanissetta) e Civita (Cosenza) rispettivamente venerdì e sabato.

Oltre al caldo di giorno dovremo fare i conti pure con le notti tropicali. Queste si verificano quando la temperatura notturna non scende mai sotto i 20°C e le notti della prossima settimana in molte città italiane avranno proprio questa caratteristica.

Nelle prossime ore si attendono piogge al Nord, ma non basteranno a placare la siccità estrema.

Meteo, le previsioni per lunedì 20 giugno

Nord Italia Alta pressione e bel tempo, salvo annuvolamenti pomeridiani e qualche temporale sui settori alpini centro-orientali. Temperature in aumento, massime tra 33 e 38.

Centro Italia Condizioni stabili su tutte le regioni con cieli prevalentemente sereni, salvo isolati ed innocui annuvolamenti diurni in Appennino. Temperature in aumento, massime tra 33 e 37.

Sud Italia Tempo stabile con cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi nel pomeriggio sulle zone interne dell'Appennino. Temperature in rialzo, massime tra 30 e 34.

Meteo, le previsioni per martedì 21 giugno

Nord Italia Cieli generalmente sereni o poco nuvolosi, salvo un po' di variabilità sulle Alpi con qualche temporale pomeridiano. Temperature in aumento, massime tra 34 e 38.

Centro Italia Tempo stabile su tutte le regioni con cieli prevalentemente sereni o al più offuscati da sottili ed innocue velature in transito. Temperature in aumento, massime tra 34 e 37.

Sud Italia Condizioni anticicloniche con tempo stabile e cieli sereni, al più poco nuvolosi sulle coste tirreniche. Temperature in aumento, massime tra 32 e 37.

Meteo, le previsioni per mercoledì 22 giugno

Nord Italia Qualche piovasco o temporale in transito sulle Alpi centro occidentali in esaurimento serale, soleggiato altrove. Temperature in lieve calo, massime tra 32 e 37.

Centro Italia Poco nuvoloso o velato per il transito di innocue velatura o stratificazioni con cieli a tratti più offuscati. Temperature stabili, massime tra 34 e 38.

Sud Italia Condizioni anticicloniche con tempo stabile e cieli sereni, isolate nubi diurne in formazione sull'Appennino. Temperature in aumento, massime tra 34 e 39.

Meteo, le previsioni per giovedì 23 giugno

Nord Italia Tempo in prevalenza stabile e soleggiato pur con qualche isolato temporale pomeridiano o serale in formazione sulle zone alpine. Temperature in aumento, massime tra 34 e 38.

Centro Italia Tempo stabile e soleggiato con qualche innocua velatura o stratificazione in transito nell'arco della giornata. Temperature stabili, massime tra 34 e 38.

Sud Italia Condizioni anticicloniche con tempo stabile e cieli sereni, poche nubi in Appennino ad evoluzione diurna. Temperature in aumento, massime tra 35 e 40.

Meteo, le previsioni per venerdì 24 giugno

Nord Italia Al nord ovest: Nubi sparse con ampie schiarite in riviera ligure e sulle pianure lombardo piemontesi, Coperto con pioggia debole sulle Alpi occidentali, Coperto con pioggia moderata sulle Alpi centrali. Al nord est: Coperto con pioggia debole sulle Dolomiti, Nubi sparse con ampie schiarite altrove.

Centro Italia Sul tirreno: Nubi sparse con ampie schiarite. Sull'adriatico: Sereno sulle subappenniniche, Nubi sparse con ampie schiarite altrove.

Sud Italia Sul tirreno: Nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale campana e sulla dorsale calabra, Sereno altrove. Sull'adriatico: Sereno sul litorale ionico e sulla dorsale molisana, Nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sulle isole maggiori: Sereno.

Meteo, le previsioni per sabato 25 giugno

Nord Italia Al nord ovest: Coperto con pioggia debole in riviera ligure e sulle Alpi occidentali, Nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure lombardo piemontesi, Sereno sulle Alpi centrali. Al nord est: Nubi sparse con ampie schiarite sulle Dolomiti, Sereno altrove.

Centro Italia Sul tirreno: Sereno sui litorali, Nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sull'adriatico: Nubi sparse con ampie schiarite sui litorali e sul Gran Sasso, Sereno sulle subappenniniche e sulla dorsale.

Sud Italia Sul tirreno: Sereno sulle subappenniniche e sulla dorsale campana, Nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sull'adriatico: Nubi sparse con ampie schiarite. Sulle isole maggiori: Sereno sulla zona etnea, Nubi sparse con ampie schiarite altrove.

