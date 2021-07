Meteo, boom di caldo nel weekend: ecco le città da bollino rosso con temperature di oltre 40°C

Weekend da bollino rosso in Italia. Sono sei le città roventi oggi, mentre domenica saliranno a otto. Si tratta di Campobasso, Frosinone, Palermo, Perugia, Pescara e Trieste a cui si aggiungeranno Bari e Catania nella giornata del primo agosto. Nel corso del fine settimana l'Italia dovrà fare i conti con un vero e proprio boom di caldo, con temperature di oltre 40°C, ma anche con forti temporali, vento e grandine, che tra sabato e domenica spazzeranno nuovamente molte regioni.

Boom di caldo, bollino rosso nel weekend

Il colore rosso (per il bollino e non per le restrizioni anti-Covid) riguarderà le regioni centrali, il Sud e molti tratti pianeggianti del Nord-est, dove la colonnina di mercurio facilmente arriverà a toccare picchi di 38°C; punte oltre 40°C sono attese invece sulle zone interne della Sicilia e della Puglia.

Il meteo sulla penisola

Come riporta il Meteo.it con il passare delle ore lo scenario inizierà a mutare: le regioni di Nord-ovest dovranno infatti fare i conti con un graduale peggioramento temporalesco atteso già nel corso del pomeriggio di sabato, «quando intensi rovesci e temporali colpiranno gran parte del Piemonte e della Valle d'Aosta, per poi estendersi in seguito anche ai rilievi e alte pianure della Lombardia, e infine del Veneto occidentale».

Il caldo, tuttavia, la farà da padrone. Secondo il bollettino del ministero della Salute che monitora 27 centri urbani sono sei le città più calde. Domani, sabato 31 luglio, le stesse sei città avranno il bollino rosso. Le città roventi salgono invece a otto per la giornata di domenica 1 agosto. Domenica alla lista si aggiungeranno Bari e Catania. Sono invece 7 le città con bollino arancione: Bari, Bologna, Catania, Firenze, Rieti, Roma, Viterbo.

