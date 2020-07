Meteo, da domani allerta gialla in 9 regioni: rischio bombe d'acqua e grandinate

Meteo, le previsioni dell'estate 2020: sarà un agosto torrido

Dopo giorni di caldo asfissiante, ritornano piogge esu nove regioni italiane con il rischio di veder ripetersi episodi come quello accaduto. Secondo la Protezione civile, su gran parte del continente europeo si sta sviluppando un'ampia area depressionaria che da domani tenderà a scendere verso l'Italia, causando instabilità diffusa, con fenomeni che domani saranno più intensi sulla fascia adriatica e su parte delle regioni del centro.Il Dipartimento dellaha dunque emesso un avviso di condizioni meteo avverse che prevede dalle prime ore di domani,, precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sull'Emilia-Romagna, specie settori centro-orientali, in estensione dal mattino, su Marche, Toscana, Abruzzo, Molise e Lazio, specie sui settori orientali e meridionali.I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni in atto e previsti, è stata valutata per la giornata di domani allerta gialla su gran parte di Emilia-Romagna, Toscana e Lazio, sugli interi territori di Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata.