Meteo, Apollo porta caldo fino al weekend. Ma dopo il Ponte del 25 arrivano le piogge

Apollo porta il caldo fino al weekend: l'assaggio di estate degli ultimi giorni continuerà ancora per questo ponte del 25 aprile. «Non accenna a diminuire la calda influenza dell'alta pressione europea 'Apollo' che sta portando tantissimo sole e temperature sopra la media del periodo al Nord», riferisce ilMeteo.it.

Caldo fino al 25, poi peggiora con temporali » #meteo su https://t.co/9Z7Sw0leS6 — IL METEO.it (@ilmeteoit) 22 aprile 2018

«Anche per mercoledì 25 aprile festa della Liberazione il bel tempo dominerà l'intero Paese, salvo per qualche addensamento nuvoloso in più sui rilievi del Trentino, del Veneto e del Friuli, anche con occasionali piovaschi o brevi rovesci pomeridiani». Sul resto delle regioni, «il sole sarà prevalente e le temperature molto calde: al Nord, in Toscana e in Calabria sono attesi valori diurni tra 24 e 28°C, tra 21 e 23°C sul resto delle regioni.



Da giovedì - informa Antonio Sanò direttore del Meteo.it - l'anticiclone 'Apollo' inizierà a indebolirsi sempre più e le prime avvisaglie di un cambiamento del tempo saranno i temporali con grandine che colpiranno i rilievi e le medio-alte pianure del Triveneto. Nel corso dell'ultimo weekend di aprile, i temporali diventeranno via via più frequenti su molte regioni».