Meteo, l'ultimo weekend di agosto rovinato dal vortice: pronti alle prove d'autunno

Dopo il caldo degli ultimi giorno cambia completamente la situazione meteo sull'Italia. Da giorni ormai le temperature in molte regioni sono più accettabili ma sono in arrivo nuove piogge e forti temporali che potrebbero abbassare ancora di più la colonnina di Mercurio.

Nella giornata di oggi alcuni piovaschi infatti sono in atto su alcune zone del Nord come sui rilievi piemontesi, lombardi fino ad alcuni tratti di pianura anche dell'Emilia. Altri rovesci e locali temporali interessano la fascia adriatica del Centro specie le coste marchigiane e a scendere alcune aree comprese tra la Campania e la Basilicata. Qualche acquazzone anche sui rilievi alpini Centro-occidentali e sul nuorese. In generale le temperature restano sotto la media sulle regioni centrali e settentrionali, mentre al Sud il caldo continua a dominare con punte di 33-34 gradi in Sicilia.

Tempo instabile anche nella giornata di domani quando al Nord tornerà il sereno ma al Sud resteranno i piovaschi. Nuclei temporaleschi andranno ad interessare ancora una volta Abruzzo meridionale, Molise, Puglia, Campania e localmente la Calabria e la Sicilia settentrionale. In serata tornano le piogge anche al Nord dapprima sul Friuli-Venezia Giulia in spostamento verso il Veneto e Romagna nella notte successiva.

La situazione di instabilità non migliorerà e nel weekend quando sull'Italia arriverà un vortice scandinavo che abbasserà notevolmente le temperature portandole anche sotto la media stagionale.

