Meteo, ancora maltempo fino al weekend: «lingua africana» di caldo su gran parte dell'Italia

Ancora, che si prepara ad affrontare un nuovo e intenso peggioramento che colpirà la Liguria e le regioni di Nordovest, ma stavolta anche la Toscana e le due isole maggiori: torna dunque il cattivo tempo dopo una breve tregua, avvisa il team del sito ilMeteo.it, per via di un vortice ciclonico attivo nei pressi delle Isole Baleari che minaccerà il nostro Paese.Venti di scirocco via via più forti su mar di Sardegna, canale di Sicilia e mar Tirreno e varie precipitazioni in serata raggiungeranno Piemonte, Liguria e Sardegna. Sin dalle primissime ore dinubifragi e piogge abbondanti o molto abbondanti colpiranno il Piemonte (specie torinese e cuneese), la Liguria e la Sardegna occidentale. In giornata precipitazioni forti interesseranno il Piemonte, la Liguria, la Sardegna e nubifragi dal mare raggiungeranno la Toscana, colpendo con più intensità le coste (attenzione al grossetano).