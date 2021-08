Meteo, ancora caldo torrido in tutta Italia: poi la tregua con «piogge, temporali e fresco». Ecco dove e quando

Il caldo torrido di Lucifero che ha travolto l’Italia nelle ultime settimane potrebbe avere i giorni contati. Fino a Ferragosto l’anticiclone africano manterrà un clima infuocato su tutto il nostro Paese, ma a breve cambierà tutto a partire dal Sud, dove intorno a domenica le temperature tenderanno a ridimensionarsi, fanno sapere gli esperti di 3bmeteo.com, mentre al Centro-Nord l’afa sarà ancora insopportabile.

Leggi anche > Incendi alle porte di Roma, evacuate 25 famiglie. Le fiamme a due passi dal centro

Oggi ancora 35-36 gradi in Val Padana, in Toscana, in Umbria e in alcune regioni del Sud (Campania, nel foggiano, nel materano e in alcune zone di Calabria e Sicilia). Oltre i 40 gradii invece sul Campidano in Sardegna. Anche domani, sabato 14 agosto, poche variazioni, mentre domenica la temperatura salirà leggermente al Nord e farà caldo anche di notte.

Dalla prossima settimana però la tendenza cambierà: già dalla notte di Ferragosto, spiega 3bmeteo.com, sulle Alpi giungerà la coda di un fronte nord-atlantico responsabile di rovesci e temporali. Ci saranno dunque piogge anche di forte intensità tra il pomeriggio e la sera di lunedì, che porteranno correnti più fresche sulle regioni del Nord, sulle Alpi e sull’alta Pianura Padana. Nessuna novità invece nel resto d’Italia, con punte di 40 gradi in Puglia e Sardegna.

Entro la metà della settimana però rovesci e temporali si spingeranno verso l’Italia meridionale: tra martedì e mercoledì sia il Centro (versante adriatico) sia il Sud vedranno un’aria decisamente più fresca, mettendo fine alla canicola di agosto, ad eccezione di alcune aree interne della Sicilia. Nella seconda parte della settimana tornerà poi il bel tempo, ma senza gli eccessi di calore di Lucifero: l’estate darà dunque tregua, almeno per qualche giorno.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 13 Agosto 2021, 11:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA