Maltempo, scatta l'allerta rossa in Liguria: scuole chiuse. Rischio nubifragi al Nord-Ovest

Sarà un lunedì ancora di maltempo al Nord-Ovest con piogge e temporali locamene forti: rischio nubifragi su Liguria, alto Piemonte e alta Lombardia. Al centro-sud e sulle isole prevale il sole con un clima eccezionalmente mite: possibili picchi vicini ai 30 gradi sulla Sardegna occidentale.



«La perturbazione numero 7 di ottobre, responsabile del maltempo che dalla serata di domenica interessa soprattutto le regioni di Nord-Ovest, insisterà in queste regioni fino a martedì mattina; sono attesi entro martedì accumuli di pioggia significativi che localmente potranno toccare picchi di 150-200 litri al metro quadrato. Grazie a un promontorio di alta pressione - spiegano i meteorologi di Meteo Expert - il tempo sarà più stabile e asciutto invece su Venezie, Emilia Romagna centro-orientale e regioni del Centro-Sud; le giornate saranno soleggiate soprattutto nelle regioni centrali e meridionali con tra l'altro un clima molto mite per la stagione, se non addirittura caldo con temperature di diversi gradi oltre la norma: non esclusi picchi vicini ai 30 gradi in Sardegna occidentale».

๐Ÿ”” #AllertaROSSA dalla serata del 20 ottobre su Liguria centrale.

๐Ÿ”” #AllertaARANCIONE su Lombardia, Piemonte, Liguria.

๐Ÿ”” #AllertaGIALLA su Emilia- Romagna, Lombardia, Piemonte, Toscana e Valle d’Aosta.

โ›ˆ Avviso meteo del #20ottobre al Nord. Leggi qui ๐Ÿ‘‰ https://t.co/NUMCsGuq1p pic.twitter.com/251o8gxOkY — Dipartimento Protezione Civile (@DPCgov) October 20, 2019

Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per domani, lunedì 21 ottobre, allerta rossa sulla Liguria centrale. L'allerta rossa scatterà stasera alle 20.



Scuole chiuse domani Genova Genova, Santa Margherita Ligure. Savona Altare, Albissola Marina (chiuse tutte le strutture pubbliche, cimitero e parchi), Albisola Superiore, Alassio, Albenga, Borghetto Santo Spirito, Cairo Montenotte, Carcare, Cosseria, Celle Ligure, Finale Ligure (anche rinviata la partita della Finalese), Sassello, Tovo San Giacomo, Pietra Ligure, Calice Ligure, Savona (anche annullato il mercato), Bergeggi, Boissano, Bardinetto, Calizzano, Loano, Toirano, Vado Ligure, Varazze. Imperia Sanremo. Lo ha deciso il sindaco Alberto Biancheri. Chiusi anche cimiteri e impianti sportivi. Annullata la partita Sanremese-Borgosesia del campionato di serie D e tutti gli eventi sportivi previsti nel pomeriggio di oggi.



Non ci saranno cancellazioni preventive di treni in Liguria nonostante l'allerta rossa nella zona centrale della Liguria e arancione nel Ponente e nel Levante. Ma è consigliabile, prima di mettersi in viaggio, di consultare il sito Trenitalia.com per eventuali modifiche e che saranno prontamente rese note, o di chiamare gratuitamente il call center 800.892021. Trenitalia ha comunque già organizzato 20 bus tra Savona e Genova che saranno a disposizione degli utenti nel caso in cui fosse necessario supportare il trasporto ferroviario.

Domenica 20 Ottobre 2019, 18:42

