Meteo, dai primi di agosto crisi dell'estate: ecco cosa succederà prima di Ferragosto

Il caldo di questi giorni non sembra allentare la presa e, tranne con una probabile breve pausa, continuerà almeno fino alla fine del mese, secondo gli esperti. Pare però che non tutta l'estate sarà così rovente e una fresca svolta potrebbe arrivare proprio poco prima di Ferragosto.

Leggi anche > Oroscopo Paolo Fox weekend del 23-24 luglio: Ariete attento all'ansia, per i Cancro forti emozioni

Brusca frenata dell'estate

A partire dai primi di Agosto potrebbe addirittura esserci una brusca frenata dell'estate a causa di un indebolimento dell'alta pressione e da una serie di perturbazioni atlantiche in arrivo. Secondo gli esperti tra Domenica 7 Agosto e Ferragosto Lunedì 15 Agosto si potrà assistere a una vera e propria crisi dell'estate con forti piogge, grandinate e con le temperature in diminuzione di 10-12 gradi.

Pare però che non ci sia da stupirsi, il fenomeno, che comunque per essere confermato bisognerà attendere il trascorrere di giorni, è piuttosto comune. Già dagli anni '80 veniva definito la "Burrasca di Ferragosto", periodo in cui solitamente si susseguono temporali estivi, soprattutto pomeridiani che segnano di fatto la fine del caldo torrido ma non c'erto dell'estate che si potrà godere con temperature più accettabili.

#meteo, dai primi di agosto inaspettata crisi dell'#estate: ecco cosa succederà prima di Ferragosto https://t.co/zjMh5jQZbQ — Leggo (@leggoit) July 22, 2022

Ultimo aggiornamento: Sabato 23 Luglio 2022, 10:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA