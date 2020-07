Meteo, agosto 2020 potrebbe portare una torrida estate: in arrivo l'anticiclone africano

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Luglio 2020, 18:18

Sarà un. Se le prime previsioni sui mesi di luglio e agosto di qualche mese fa mostravano settimane calde macome quelle dello scorso anno ora sembra che la tendenza si sia invertita e il mese diFino ad ora l'estate sembra sia passata in sordina, il mese di giugno è stato decisamente fresco e anche luglio sta sorprendendo con piogge e temperature miti per il periodo. Da tempo gli esperti avevano annunciato un'estate poco bollente, ma pare che ad agosto cambino le carte in tavola. Secondo il meteo.it verso la fine del mese di Luglio un vasto campo di alta pressione di origine subtropicale dovrebbe verosimilmente riuscire ad imporsi in maniera sempre più significativa sul bacino del Mediterraneo. Questo comporterebbe una maggiore stabilità atmosferica in tutto il paese e temperature in aumento.La conferma di tale ipotesi arriva, come accennato, dalle ultime carte stagionali del Centro Europeo che vedono, per il prossimo mese di agosto, anomalie di temperature fino a +1°C rispetto alle medie climatiche di riferimento. Il forte caldo però, unito all'umidità accumulata dal terreno in queste settimane potrebbe dare anche origine a temporali violenti nelle ore pomeridiane soprattutto al Nord.