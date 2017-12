Meteo a Napoli, Vesuvio innevato e temperature più rigide di notte

Vesuvio innevato e temperature in linea con le medie del periodo. Il clima natalizio, difficile da percepire la settimana scorsa (quando il 24 dicembre il sole ha accompagnato lo shopping di chi era a Napoli e provincia) è arrivato in questi ultimi giorni del 2017. Prova ne sia il fatto che il vulcano più famoso al mondo è ricoperto di un'ampia coltre bianca, che ha inevitabilmente reso più rigide le temperature, specie quelle serali e notturne. Non piove nell'area vesuviana, anche se per domani e soprattutto per Capodanno i metereologi annunciano un generale peggioramento delle condizioni climatiche, in particolare con il ritorno di piovaschi e temporali a partire dalla prossima settimana.

