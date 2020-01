Giovane donna si dà fuoco davanti al Tribunale dei minori: trovato un cartello con le cause

Una donna si è cosparsa di liquido infiammabile e si è data fuoco davanti alla sede del Tribunale dei minori di Mestre . Il gesto sarebbe da mettere in relazione ad un procedimento della giustizia civile che la vede coinvolta. La donna è stata soccorsa e portata all'ospedale. Le sue condizioni sarebbero gravi. Su quanto accaduto indaga la Polizia.Pare sia stato trovato a terra un cartello che la donna aveva con sè e che sarebbe legato a una forma di protesta messa in atto per un procedimento giudiziario che la riguarda.