Messina, trovato cadavere a Caronia dove era scomparsa Viviana Parisi. Ma nella zona si cerca un'altra donna

Viviana Parisi scomparsa con il figlio, la cognata: «Non è stata rapita, vaga in stato confusionale»​

Ultimo aggiornamento: Sabato 8 Agosto 2020, 17:18

Il cadavere irriconoscibile di una donna è stato trovato nei boschi di Caronia (Messina) dove si cerca da sei giorni la dj Viviana Parisi scomparsa con il figlio Gioele di 4 anni (nella foto, sotto). Non si può al momento stabilire un collegamento certo tra il ritrovamento del corpo e la scomparsa di madre e figlio.Il corpo è stato rinvenuto in una boscaglia dai cani dei vigili del fuoco. Da giorni squadre di vigili del fuoco, protezione civile, polizia e carabinieri sono impegnati nelle ricerche con l'aiuto di cani molecolari e biologici e con il sorvolo di droni e elicotteri. Inoltre si sono moltiplicati gli appelli dei familiari per chiedere alla donna di tornare a casa.