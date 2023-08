Matteo Messina Denaro, peggiorano le condizioni di salute. L'avvocato: «Non può stare in carcere»

di Redazione web

Le condizioni di salute di Matteo Messina Denaro si sarebbero aggravate in maniera tale da rendere «completamente incompatibile» la sua permanenza in «regime carcerario, soprattutto in quello più duro del 41bis». A sostenrlo è l'avvocato Alessandro Cerella, che dal 25 giugno scorso affianca l’avvocata Lorenza Guttadauro nella difesa del boss ex latitante. Messina Denaro è affetto da tumore ed è in cura sin dal giorno dell'arresto all'interno del penitenziario dove è stata allestita per lui una stanza per la chemioterapia. Nelle scorse settimane il capomafia aveva subito un piccolo intervento per problemi urologici ed era però rientrato nell'istituto di pena in giornata.

Messina Denaro, l'istanza di ricovero

I legali dell'ex boss latitante presenteranno al tribunale della Libertà dell'Aquila un'instanza di ricovero urgente presso l'ospedale abruzzese dove Messina Denaro è stato sottoposto a intervento lo scorso 27 giugno.

