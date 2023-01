Messina Denaro, chi ha venduto l'auto al boss? Identificato il concessionario, ma il nome resta top secret

Come può un superboss della mafia, latitante da 30 anni e il più ricercato in Italia e in Europa, andare da un concessionario e comprare un'auto per 10mila euro in contanti senza che nessuno si insospettisca? È quello che stanno cercando di capire gli inquirenti dopo il ritrovamento dell'Alfa Romeo Giulietta di colore nero che apparteneva a Matteo Messina Denaro, il capo di Cosa Nostra arrestato qualche giorno fa.

Identificato il concessionario, è top secret

La Polizia ha identificato il concessionario di auto che ha venduto nel gennaio del 2022 l'auto al boss: secondo quanto apprende l'Adnkronos, si tratta di un concessionario di Palermo la cui identità è però top secret. L'auto è stata trovata nel garage del figlio di Giovanni Luppino, l'autista del capomafia arrestato con lui lunedì mattina alla clinica Maddalena. La Giulietta sarebbe stata acquistata personalmente dal boss Messina Denaro e i documenti della macchina sono stati trovati nel covo di vicolo San Vito individuato martedì dai carabinieri.

L'auto intestata alla mamma di Bonafede

Il contratto di acquisto della Giulietta era intestato a una anziana disabile di 86 anni, madre di Andrea Bonafede, il geometra di Campobello di Mazara che avrebbe prestato l'identità al boss. Alla donna è intestata anche la Fiat 500 data in permuta alla concessionaria. La Giulietta sembra che sia stata acquistata in contanti per 10mila euro. Gli investigatori stanno adesso indagando sulla concessionaria di auto, per capire se fosse a conoscenza della vera identità di Matteo Messina Denaro, che girava con una carta di identità falsa a nome di Andrea Bonafede.

