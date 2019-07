Cocaina dal Sudamerica alla Sicilia, 11 arresti: c'è anche l'ex della olgettina Polanco

C'è anche l'ex fidanzato della "olgettina" Marysthel Polanco tra gli 11 arrestati a Messina per traffico internazionale di droga. L'operazione, denominata «Cafè Blanco», è dei Finanzieri del Comando Provinciale di Messina: le 11 persone (9 in carcere e 2 agli arresti domiciliari) sono accusate di far parte di un'organizzazione criminale che gestiva un traffico di cocaina tra il Sudamerica e la Sicilia.



L'ex di Marysthel Polanco, una delle ragazze che partecipavano alle cene organizzate dall'ex premier Silvio Berlusconi, è Ramirez Della Rosa. L'indagine è stata coordinata dal procuratore di Messina Maurizio de Lucia e dall'aggiunto Vito Di Giorgio. Ramirez De La Rosa, noto come Emilio, venne già arrestato per narcotraffico.



Nell'appartamento milanese in cui viveva con la Polanco furono trovati quasi 2 chili di cocaina nascosti in garage, denaro e documenti falsi. La Polanco, dominicana con un passato da showgirl e modella, non venne però indagata. Attualmente è imputata per falsa testimonianza e corruzione in atti giudiziari nel cosiddetto processo Ruby ter. Giovedì 18 Luglio 2019, 08:06

