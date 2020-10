Ail, presentata la prima Scuola nazionale di formazione per i volontari. Il premier Conte: «Iniziativa di fondamentale importanza»

Il progetto, al via il 15 ottobre, è stato presentato ieri a Roma nel corso di un incontro stampa su Terzo settore e Volontariato alla presenza di Sergio Amadori, Presidente Nazionale AIL, Stanislao Di Piazza, Sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Giuseppe Toro, Responsabile della Scuola Nazionale di Formazione, Stefano Zamagni, Presidente della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali, Marco Damilano, Direttore de L’Espresso e Alberto Stanzione, Direttore Oncologia di Pfizer Italia.

«L’attuale situazione emergenziale ha evidenziato come l’attività di prossimità al malato sia di fondamentale importanza. In tale prospettiva, l’idea di una Scuola di Formazione per i volontari impegnati in questi contesti così delicati, anche e soprattutto dal punto di vista psicologico considerando il supporto offerto al paziente e ai suoi cari, rappresenta una ulteriore conferma della forza di AIL che oltre all’assistenza diretta ai malati si dedica, come è noto, al sostegno della ricerca, alle strutture sanitarie e alle famiglie, attività svolte sempre con la massima competenza e professionalità».

Con queste parole il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, ha inviato i suoi auguri di buon lavoro e successo all’Associazione Italiana contro leucemie, linfomi e mieloma - AIL che ha istituito la prima Scuola Nazionale di Formazione del Volontariato. Consensi all’iniziativa, presentata ieri a Roma durante una conferenza stampa a Palazzo Wedekind, sono arrivati da più parti della società civile. I corsi di formazione che si svolgeranno presso le sedi delle 81 Sezioni provinciali di AIL e avranno come docenti i volontari più esperti, gli psicologi AIL e il personale sanitario, partiranno il prossimo 15 ottobre.

«A nome di tutti i volontari AIL - dichiara il Professor Sergio Amadori - ringrazio sentitamente il Premier Giuseppe Conte per aver rivolto un pensiero alla nostra Organizzazione che ogni giorno, attraverso l’operato di migliaia di donne e uomini, si spende per sostenere la ricerca scientifica e migliorare la vita dei pazienti ematologici e dei loro cari. Ci piace credere che quanto è stato costruito in 50 anni di attività sia ormai un bene della comunità del nostro Paese e ci impegniamo per accrescere questo prezioso patrimoni»”.

