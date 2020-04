Messa di Pasqua in Vaticano alle 11. Papa Francesco e la benedizione "Urbi et Orbi"

Papa Francesco celebrerà la messa di Pasqua alle 11 all'altare della Cattedra, nella basilica di San Pietro in Vaticano. Nel corso della celebrazione solenne, verrà omesso il tradizionale rito del 'Resurrexit', a causa dell'emergenza per il coronavirus.



Al termine della messa, dai cancelli della Confessione, il Pontefice rivolgerà ai fedeli il 'Messaggio Pasquale' e, dopo l'annuncio della concessione dell'indulgenza plenaria che sarà dato dal cardinale Angelo Comastri arciprete della Basilica Vaticana, il Papa impartirà la tradizionale benedizione 'Urbi et Orbi', ovvero alla città di Roma e al Mondo. Ultimo aggiornamento: Domenica 12 Aprile 2020, 10:30

