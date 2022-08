Messa all'alba in spiaggia: “sold out" dopo l'invito del parroco

La messa nella poesia dell'alba: bisognava fare una levataccia ma l'invito del parroco di San Costanzo questa mattina non è caduto nel vuoto. Don Stefano Maltempi ha fatto il pienone al circolo velico di Torrette di Fano per la messa all'alba fissata alle 6, con ritrovo alle 5,45 (il sole è sorto alle 5 e 55). Tanti fedeli, provenienti dai comuni limitrofi, hanno partecipato alla cerimonia religiosa, alla presenza del diacono Carlo Berloni.

La location prettamente turistica ha reso la messa ancora più coinvolgente. L'iniziativa rientra all'interno del cammino "A passo di famiglia" ed è stata organizzata dalle parrocchie di San Costanzo e di Cerasa, rivolta alle famiglie come forma di crescita e accompagnamento religioso e spirituale nel percorso di vita cristiana. E dopo la messa la colazione in spiaggia e una lunga giornata festiva da organizzare restando al mare oppure tornando in collina.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 1 Agosto 2022, 17:58

