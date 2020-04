Mes, Crimi gela Conte: «Non è uno strumento idoneo ed è molto pericoloso»

Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Aprile 2020, 09:13

«Noi non accettiamo il Mes perché in ogni caso le condizioni ci saranno. Il testo dice di no ma il trattato dice di sì. Questa la posizione M5S. Il Mes è strumento non idoneo ad affrontare questa crisi ed è molto pericoloso, le conseguenze saranno pagate in futuro». Lo ha detto ai microfoni di Radio1 il capo politico del Movimento 5 Stelle, Vito Crimi.