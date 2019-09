Merendine vietate a scuola, arriva la circolare della preside: «Mangiate pane e marmellata»

Venerdì 27 Settembre 2019, 14:03

Ladeve educare e deve farlo sotto tutti gli aspetti, anche pensando alla corretta alimentazione degli alunni: così ladell''Istituto comprensivo Lombardo-Radice-Ovidio di Sulmona (L'Aquila) ha diffuso unache spera di trovare l'approvazione dei genitori e che consiglia di portare direttamente da casa una merenda sana e salutare.. Solo cibi sani come frutta, pane e marmellata per eliminare la diffusione dele riscoprire quell'amore per la salute sempre meno considerato negli ultimi anni.La proposta arriva direttamente dalla dirigente scolastica dell'istituto,, e nasce con l'obiettivo di «educare i giovani alla sana alimentazione, perché il cibo spazzatura, come le merendine confezionate, sta producendo troppi casi di obesità tra i ragazzi».Un'iniziativa che fa discutere, ma che potrà contare anche sull'appoggio della, che in abruzzo stava già avviando una campagna di sensibilizzazione nelle scuole per avvicinare i più piccoli al tema dell'educazione alimentare.