Mercantile prende fuoco: paura in porto, evacuato tutto l'equipaggio

Ultimo aggiornamento: 08:51

Chioggia - Una nave mercantile che trasportava legname è andata a fuoco ieri sera mentre si trovava circa 3 miglia al largo del porto di Chioggia. Non risultano feriti né intossicati: dopo un'ora dall'allarme è stato decretato l'abbandono della nave e tutto l'equipaggio è riuscito a mettersi in salvo. Sul posto stanno operando i mezzi dellaSi tratta della", portarinfuse da oltre 5mila tonnellate e 115 metri di lunghezza che batte bandiera del Belize. La chiamata di emergenza è scattata AApoco dopo le 18: subito sono intervenuti i pompieri, che hanno constatato il malfunzionamento dei generatori e l'impossibilità di mandare l'acqua in pressione ovvero azionare il sistema antincendio.Le operazioni dei rimorchiatori e dell’ imbarcazione dei vigili del fuoco proseguite tutta la notte hanno permesso il raffreddamento e lo spegnimento dell'incendio. Infatti le operazioni dei rimorchiatori hanno consentito significativo abbassamento della temperature (20 gradi centigradi). Il personale della squadra dei vigili del fuoco salito a bordo ha ultimando le ultime operazioni di sicurezza.L”incendio ha interessato il castello di poppa dove è presente la sala macchine e le strutture sovrastanti, non ha interessato il carico.