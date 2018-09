Giovedì 6 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:35 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Mentre l'obbligo dei vaccini per l'accesso a scuola dei bambini continua ad infiammare le aule politiche, e i social, un'indaginesi occupa di un altro tema caro ai genitori:. Il risultato non è incoraggiante. Nel senso che un italiano su quattro, il 26% del campione intervistato, ritiene scarsa la qualità del cibo che le mense scolastiche offrono ai giovani studenti. A pochi giorni dal ritorno sui banchi di scuola, il sondaggio mette in luce una diffusa insoddisfazione dei genitori, tanto che nel 71% dei casi, gli intervistati hanno risposto che le mense dovrebbero offrire cibi più sani per educare le nuove generazioni anche dal punto di vista alimentare, e non solo culturale. Il 12% del campione ritiene invece che le mense dovrebbero rispettare di più i gusti dei bambini, offrendo i piatti di cui sono più ghiotti. L'indagine Coldiretti sottolinea che la ristorazione collettiva nelle scuole incide sulla qualità della vita, con conseguenze che si ripercuoteranno sulla salute di milioni di studenti nell'età evolutiva e poi adulta. Si stima infatti che nel nostro paese, il 30,6% dei bambini ha un peso eccessivo, anche se il trend degli ultimi anni è in miglioramento, con una diminuzione di obesità e sovrappeso incoraggianti. Un aspetto importante per una corretta alimentazione è il consumo quotidiano di frutta e verdura, che stando all'indagine viene consumato con regolarità, anche se il 20% dei genitori ha dichiarato che i propri figli non lo fanno ogni giorno. Coldiretti, che da tempo sostiene l'importanza di cibi locali a km zero, per andare incontro alle richieste di qualità nelle mense scolastiche, sta portando avanti il progetto 'Educazione alla Campagna Amica', in cui alunni di elementari e medie, hanno la possibilità di partecipare a lezioni nelle fattorie didattiche e nei laboratori del gusto organizzati da aziende agricole nelle scuole italiane.