Mense scolastiche, i Nas sospendono 21 ditte per gravi carenze igienico-sanitarie

Da settembre i carabinieri dei Nas hanno disposto la sospensione dell'attività o il sequestro di 21 imprese di catering - per un valore stimato in circa 3 milioni - assegnatari della gestione delle mense negli istituti scolastici per rilevanti carenze igienico-sanitarie e strutturali.



Sono stati, inoltre, sequestrati oltre 900 kg di derrate alimentari (carni, formaggi, frutta ed ortaggi, olio) riscontrati in assenza di tracciabilità, custoditi in cattive condizioni sanitarie e in ambienti inadeguati e destinati all'impiego nelle pietanze sebbene di qualità inferiore a quanto previsto nei contratti di fornitura.



Con l'avvio dell'anno scolastico 2019-2020, il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, unitamente al Ministero della Salute, ha realizzato un piano di controllo nazionale per la verifica dei servizi di ristorazione e delle imprese di catering. Il monitoraggio è stato pianificato per accertare la regolarità dei servizi erogati nelle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, partendo dagli asili nido fino agli istituti superiori, verificando le condizioni d'igiene nei locali di lavoro e nella detenzione degli alimenti, la rispondenza dei menù alle clausole contrattuali previste dai capitolati d'appalto, la qualità e la salubrità degli alimenti somministrati, non trascurando la regolarità delle maestranze impiegate ed il possesso di adeguata qualifica e preparazione professionale.



Complessivamente sono state ispezionate 968 aziende di ristorazione collettiva operanti all'interno di mense scolastiche, di cui 198 hanno evidenziato irregolarità, determinando la contestazione di 25 violazioni penali e 247 amministrative alle normative nazionali e comunitarie, con conseguente irrogazione di sanzioni pecuniarie per 204 mila euro.



Il ministro della Salute Roberto Speranza ha espresso apprezzamento per le operazioni svolte dai carabinieri dei Nas. "La regolarità dei servizi erogati nelle scuole è di fondamentale importanza perché interessa la salute dei nostri figli", ha detto. Mercoledì 18 Dicembre 2019, 13:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA