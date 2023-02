Meningite, Tommaso non ce l'ha fatta: morto a 17 anni dopo tre giorni di agonia. La famiglia donerà gli organi

Meningite. Tommaso Fabris è morto a 17 anni, dopo essere stato ricoverato tra il 25 e il 26 febbraio nell'ospedale San Bassiano di Bassano del Grappa. Dopo le sei ore di osservazione previste per legge, è stata dichiarata la sua morte cerebrale. La famiglia ha deciso di donare gli organi. In profilassi le 265 persone che hanno avuto contatti con il giovane.

Chi era Tommaso Fabris

«È finita. Tommy adesso ci guarda da lassù», affermano gli allenatori del The Team Basket, squadra dove Tommaso giocava. L'ultima volta che è entrato in campo è stato venerdì 24 febbraio per un allenamento con i suoi compagni di classe in vista della partita di domenica 26 febbraio in casa, contro il San Donà nel campionato di serie C Gold. Ma quella partita Tommaso non l'ha mai giocata, combattendo per una più importante, quella per la vita. «Un ragazzo super, dentro e fuori dal campo, riporta Il Gazzettino. Un talento naturale per il basket, così agile e scattante», lo ricordavano qualche giorno fa i compagni di squadra e gli allenatori.

Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Febbraio 2023, 19:29

