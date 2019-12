Una studentessa di diciannove anni della provincia di Bergamo è morta nelle scorse ore all'ospedale di Brescia per meningite fulminante da meningococco. Sono in corso gli accertamenti per individuare il ceppo di riferimento, riferisce la Regione Lombardia che invita a evitare allarmismi. La profilassi prevista in questi casi è stata attivata anche all'università Cattolica di Brescia dove la giovane studiava.



«Questa notizia ci riempie di dolore - affermano il governatore Attilio Fontana e l'assessore al Welfare Giulio Gallera, esprimendo cordoglio e vicinanza alla famiglia - La giovane era stata ricoverata ieri agli Spedali Civili di Brescia con sintomi lievi, ma nel corso della serata il quadro clinico si è drammaticamente aggravato».



«Abbiamo attivato, attraverso le Ats competenti - spiega Gallera - la profilassi antibiotica precauzionale nei confronti dei familiari, di 90 studenti universitari dell'università Cattolica di Brescia e delle persone che sono state a contatto con la ragazza nei giorni scorsi. Non c'è nessun allarme - assicura l'assessore - La meningite non viene trasmessa per semplice contatto diretto o tramite la presenza nella stessa stanza».

Martedì 3 Dicembre 2019, 18:42

