Meningite, 18enne in gita gravissima all'ospedale

È ricoverata dalla tarda serata di ieri nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Santa Maria Nuova a Firenze una ragazza di diciotto anni alla quale è stata diagnosticata una infezione da meningococco. Al momento, spiega l'Asl, sono in corso le procedure per la tipizzazione. La prognosi è riservata, confermano i sanitari anche se le condizioni generali sono stabili. La 18enne è una turista spagnola, arrivata da Venezia a Firenze ieri pomeriggio. L'unità funzionale di igiene e sanità pubblica dell'area fiorentina ha già attivato le procedure per l'indagine epidemiologica al fine di ricostruire i luoghi frequentati dalla ragazza ed ha già avviato le procedure di profilassi per i contatti stretti. Seguiranno aggiornamenti.

Sabato 13 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:37