Meningite fulminante, Rosario muore a 14 anni in pochi giorni

Viterbo, in ospedale per un malore, viene dimessa: Aurora muore a 16 anni, indagato un medico

È morto a quattordici anni Rosario , alunno dell'istituto ad indirizzo turistico «Andrea Torrente» di: una meningite di tipo virale non gli ha dato scampo, uccidendolo nel giro di pochi giorni. Arrivato al Cotugno di Napoli da Cardito, dove abitava con la famiglia, già in coma, il ragazzo si è spento ieri senza mai riprendere conoscenza: vani i tentativi dei medici dell'ospedale specializzato in malattie infettive di salvarlo.