Gabriele, neonato morto per una meningite fulminante: genitori disperati. «Ci ha donato un amore immenso»

Federica Lovascio e Gounou Baba, residenti a Spresiano. I primi problemi di salute si sono manifestati dopo le prime settimane con una serie di coliche. Gabriele era stato visitato da un pediatra che però non aveva riscontrato nessun sintomo che potesse far presagire la tragedia in arrivo. Visto che le coliche continuavano il bimbo è stato ricoverato all'ospedale Ca' Foncello, nel reparto di Patologia neonatale. I medici hanno riscontrato un'irregolarità alla fontanella e hanno sottoposto il bimbo a una risonanza magnetica che ha evidenziato una rara forma di meningite contratta dal piccolo Gabriele.



Il neonato è stato sottoposto a un'operazione d'urgenza e ricoverato in Terapia intensiva. Le sue condizioni non sono però migliorate e i genitori, dopo aver ricevuto la conferma che le condizioni di Gabriele erano compromesse, hanno deciso di mettere fine alle cure lasciando che la malattia facesse il suo corso. Martedì 7 luglio il cuore del piccolo ha smesso di battere dopo 42 giorni di vita.



Un dolore immenso per i genitori: il papà originario del Benin e la mamma nail artist di fama internazionale stanno ricevendo in queste ore decine di messaggi di vicinanza e cordoglio. A piangere la scomparsa di Gabriele in queste ore ci sono anche il fratellino Taane Giovanni, i nonni Rita e Giovanni, gli zii, la cugina e tutti i parenti e amici dei genitori. Il funerale sarà celebrato oggi pomeriggio, giovedì 9 luglio, alle ore 15.30 in cimitero a Spresiano.

Ha illuminato la vita dei suoi genitori per un mese e dieci giorni. Come una stella che brilla a più non posso per poi spegnersi improvvisamente per una. Con la certezza, però, che quella luce resterà per sempre impressa nel cuore di tutti. La vita di Gounou Gabriele Baba si è fermata dopo poco più di un mese. Era nato il 27 maggio. Tutto era andato per il meglio. Ma una volta a casa ha cominciato ad avereapparentemente inspiegabili. Dopo tutti i controlli, è arrivata la brutta notizia. Come rivela Il Gazzettino.