Meningite, ora è allarme: caccia al portatore sano di meningococco C. «Prelievi su 200 persone»

Meningite, ora è allarme tra Bergamo e Brescia: dopo il quarto caso con il secondo decesso sulla sponda bergamasca del lago di Iseo (la vittima è Marzia Colosio, una donna di 48 anni), potrebbe esserci un portatore sano di meningococco C. È l'ipotesi alle quali stanno lavorando le istituzioni riguardo la cittadina di Villongo (Bergamo), paesdove si sono registrati tre casi e un decesso.







Per identificarlo Ats Bergamo e assessorato alla Sanità di Regione Lombardia hanno disposto un'indagine a campione tra la popolazione con tamponi salivali. È stato deciso di effettuare 200 prelievi su una popolazione di settemila persone. Questa mattina la 48enne Marzia è deceduta in ospedale a Brescia, dove era ricoverata. Venerdì 3 Gennaio 2020, 18:59

