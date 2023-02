Meningite, 17enne finisce in rianimazione: profilassi per 60 persone, scoppia il panico nel vicentino

di Redazione web

Un ragazzo di 17 anni è ricoverato in rianimazione all'ospedale di Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza, colpito da meningite da meningococco di tipo B. Il giovane paziente, la cui prognosi è riservata, si era rivolto al pronto soccorso con sintomi che hanno subito fatto scattare il sospetto tra i medici ospedalieri, che lo hanno sottoposto ad una serie di esami diagnostici, confermando quanto sospettato in principio.

Profilassi per i contatti

Il Servizio di igiene e sanità pubblica dell'Ulss 7 Pedemontana si è attivato per ricostruire gli spostamenti del minorenne e già nel pomeriggio ha distribuito una profilassi mediante specifico antibiotico - ai contatti più stretti che sono stati nel frattempo identificati, circa una sessantina di persone.

Nessun allarme

«La procedura codificata per affrontare questo tipo di emergenze ha dimostrato di funzionare bene - spiega Carlo Bramezza direttore generale dell'Ulss 7 -. I medici del pronto soccorso e della rianimazione sono stati abili nel porre subito il sospetto diagnostico, poi confermato con grande tempestività dal laboratorio analisi. E molto tempestivo è stato anche l'intervento del Sisp per l'attività di tracciamento dei contatti per la necessaria profilassi. Voglio quindi rassicurare i cittadini che non c’è motivo di allarme: chi potenzialmente è stato esposto al contagio è già stato contattato dagli operatori del Sisp o lo sarà nelle prossime ore».

