Variante, Speranza vieta l'ingresso da 6 Paesi africani. Meloni: «Quindi stop immigrazione clandestina?»

La nuova variante dal Sudafrica preoccupa l'Italia e l'Europa, ma non cessano le polemiche tra governo e opposizione. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato un'ordinanza che vieta l'ingresso nel nostro Paese da sei Paesi africani: e la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, gli ha subito ribattuto tramite Twitter.

Nel suo tweet, Speranza fa sapere che «Ho firmato una nuova ordinanza che vieta l'ingresso in Italia a chi negli ultimi 14 giorni è stato in Sudafrica, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Mozambico, Namibia, Eswatini. I nostri scienziati sono al lavoro per studiare la variante B.1.1.529. Nel frattempo massima precauzione». La Meloni, sempre via Twitter, ribatte: «Scusa, quindi nel dubbio fermerete anche l'immigrazione illegale, atteso che non potete sapere se chi si imbarca in Libia o in Tunisia è passato da quelle nazioni, vero?».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Novembre 2021, 13:15

