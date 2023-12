Meloni, la prova del fax firmato da Di Maio: «Riforma del Mes autorizzata di nascosto»

di Alessandra Severini

È una premier agguerrita e un po’ nervosa quella che si presenta in Senato per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo. L’attacco a testa bassa alle opposizioni mostra tutta la tensione accumulata in vista di una trattativa a Bruxelles che lei stessa ammette essere «complessa». Sul Mes rivendica la posizione dell’Italia che non intende ratificarne la modifica e, sventolando il documento inviato all'allora ambasciatore Maurizio Massari dall'ex ministro degli Esteri Luigi Di Maio, in cui lo autorizzava a siglare il Mes, Meloni accusa il governo M5s-Pd di aver «dato l'assenso al Meccanismo europeo di stabilità alla chetichella, il giorno dopo le dimissioni del governo Conte, quando era in carica solo per gli affari correnti. Questo foglio – accusa incassando gli applausi dei suoi senatori - dimostra la scarsa serietà di un governo che prima di fare gli scatoloni lasciava questo pacco al governo successivo».

Meloni ha negato di aver voluto attaccare l’ex premier Draghi e secondo fonti di Palazzo Chigi con il suo predecessore c'è stato già un chiarimento. «Mi riferivo al fatto – ha spiegato la presidente del Consiglio – che in passato c'è stata un'Italia che ha ritenuto che tutto il suo ruolo dovesse essere accodarsi a Francia e Germania e mettersi in fila per una fotografia.

Ma prima del Mes bisogna chiudere a Bruxelles la partita del Patto di stabilità. Meloni vede qualche spiraglio», anche se ammette che ci sono «posizioni distanti» fra gli Stati membri, a partire dal pugno duro della Germania di Olaf Scholz. E per la prima volta la premier agita il fantasma del «veto dell'Italia» all'accordo: «Non escludo nessuna scelta, credo che alla fine si debba valutare ciò che è meglio per l'Italia».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 14 Dicembre 2023, 06:00

