Quirinale Meloni furiosa: «Centrodestra polverizzato»

«Il centrodestra non c'è più. È da rifondare. E questo, da oggi, è il mio lavoro. Un' alleanza polverizzata in Parlamento ma che è maggioranza nel Paese». In una lunga diretta Facebook Giorgia Meloni lancia esplicitamente la sua sfida per la leadership della coalizione, dopo il voto di sabato sul Colle che ha terremotato la coalizione. Meloni è infuriata con la Lega e Forza Italia che hanno permesso il Mattarella bis. «Non hanno avuto il coraggio di portare al Colle un esponente non del Pd», fermando la corsa di Casellati. I toni sono durissimi, ultimativi: «Nel centrodestra che costruiremo non può esserci un centro trasformista che può formarsi con il proporzionale, spregiudicato e pronto a muoversi ovunque dove si governi».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 31 Gennaio 2022, 08:07

