Meloni difende le discoteche: «Che senso ha tenerle chiuse se in piazza si fanno maxy parti con musica e balli?»

«Qual è il senso di continuare a tenere chiuse le discoteche se poi vengono consentiti, in tutta Italia, maxi party in piazza con musica e balli? Di questi assurdi controsensi gli unici a rimetterci sono i tantissimi lavoratori del settore, completamente abbandonati dalle istituzioni e dal governo». Così Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia torna a criticare le disposizioni del governo in materia di contenimento del Covid.

Ultimo aggiornamento: Domenica 8 Agosto 2021, 20:02

