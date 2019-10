Melissa tradita dal cuore, morta mentre era in classe alla lavagna: «Nessuna patologia sconosciuta»

Giovedì 10 Ottobre 2019, 06:30

Ci vorrà qualche settimana perché al primario di Anatomopatologia dell’azienda ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona vengano consegnati i risultati sui tessuti prelevati alla giovanei cui genitori hanno chiesto ulteriori accertamenti per comprendere la reali cause della sua morte.Esclusa anche durante l’autopsia l’ipotesi di un aneurisma, i medici sono abbottonatissimi ritenendo di dover dare il verdetto, per primo, al padre Vinicio. Ma dopo gli esami diagnostici eseguiti ieri sarebbe confermata la causa cardiaca, improvvisa e imprevedibile. Non dovrebbero esserci, dunque, patologie «sconosciute» alla famiglia. Anche se la domanda di tutti resta sempre la stessa: perchè ad una sedicenne.Nella serata di martedì, si è tenuta la veglia che in un primo momento era slittata. Gli amici di Melissa si sono incontrati, quasi spontaneamente, a casa dei suoi genitori - a San Mango Piemonte - e, insieme, hanno pregato per la sedicenne, colta da morte improvvisa mentre era a scuola, all’istituto Da Vinci di Salerno. I funerali, invece, si terranno questo pomeriggio (ore 16.30) presso la chiesa di Santa Maria a pochi passi dallaa sua abitazione.