Melegatti, 150 assunzioni a Natale. Il pandoro torna in tv e sui social

Buone notizie per, dopo le difficoltà degli ultimi anni. Il primo dicembre ha preso il via la nuova campagna natalizia della storica azienda dolciaria italiana, acquisita un anno fa dall'industriale Roberto Spezzapria e da suo figlio Giacomo: il piano di sviluppo della nuova proprietà accelera dunque la marcia di Melegatti che torna in tv, nel digital e sui social.Per la campagna di Natale oltre ai 50 dipendenti a tempo indeterminato sono stati assunti 150 lavoratori stagionali per assicurare la produzione necessaria a garantire la distribuzione in tutta Italia. «È un importante tassello nello sviluppo e nella crescita di Melegatti quello di poter tornare a comunicare in tv in maniera significativa - ha dichiarato Giacomo Spezzapria, presidente Melegatti 1894 - Sfornare buoni prodotti e creare posti di lavoro sono per noi obiettivi primari».