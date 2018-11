Previsioni del tempo, arriva il megacomputer per evitare le catastrofi

Estrazioni Lotto e Superenalotto 13 novembre: tutti i numeri vincenti. Nessun 6 né 5+, jackpot a 64 milioni

Una volta era la Manifattura Tabacchi di Bologna, ora diventerà il BIg Data Center dell'Unione Europea per l'osservazione dei cambiamenti climatici e le previsioni meteo. I capricci del tempo avranno pane per i loro denti quando, dal 2020, verranno osservati e analizzati molto da vicino grazie alle elaborazioni di un super computer per le previsioni meteorologiche a medio termine.Il cervellone elettronico scalzerà quello che oggi opera in Gran Bretagna, a Reading. Ma non verrà trasferito dalla patria della Brexit all'Emilia Romagna, nuova terra promessa d'Europa per lo studio del meteo. «No, qui ne installeremo uno ancora più potente, forse il migliore al mondo - anticipa Florence Rabier, direttore generale dell'Ecmwf -. Abbiamo pubblicato il bando, siamo sicuri che riusciremo ad avviarlo entro un anno».Obiettivo: elaborare previsioni sempre più precise lunghe ben 4 settimane. «Negli ultimi 20 anni, abbiamo migliorato le previsioni meteo di un giorno ogni 10 anni - spiega ancora Rabier -. Adesso prevediamo quale sarà il meteo fino a due settimane». Un programma scientifico cui guardano con speranza molti Stati, soprattutto dopo i danni e i lutti causati dagli eventi disastrosi del meteo e dei cambiamenti climatici. «Sapremo in anticipo quale impatto potranno avere sul territorio uragani, alluvioni o ondate di calore, proteggendo così la vita delle persone e la proprietà». Grazie al super computer di Bologna.